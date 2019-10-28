Непогода как соучастник преступления. Снегопад не дал ищейке напасть на след разбойника на Большой Охте

Пока петербуржцы фотографировали первый настоящий снегопад, продавцу цветов на Среднеохтинском было не до зимней радости: она убегала от налетчика. Тот навестил ее в разгар непогоды, и это оказалось преступнику на руку — в слякоть служебная собака потеряла след.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), неизвестный в медицинской маске пришел в «Цветы» на Среднеохтинском, 53, около восьми вечера 27 октября. Прикрытое лицо не насторожило 47-летнюю продавщицу: она обратилась к нему с вопросом, с каким обращаются к клиентам. А в ответ получила циничное требование всей налички из кассы. Последние сомнения развеял направленный в сторону женщины пистолет. Она послушно открыла кассу, но явно разочаровала визитера: там было всего четыре тысячи рублей. Налетчик стал требовать еще — он не поверил, что в торговой точке ничего больше нет. Пока же он выгребал и то немногое, что было, сотрудница торговой точки выбежала из помещения и укрылась в соседнем магазине косметики, где попросила вызвать полицию.

Наряд приехал не один — со служебной собакой. Та довела до одного из соседних домов, но плохая погода помешала взять след дальше. Напомним, в это время снегопад был в самом разгаре.



