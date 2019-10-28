Происшествия
Непогода как соучастник преступления. Снегопад не дал ищейке напасть на след разбойника на Большой Охте
Пока петербуржцы фотографировали первый настоящий снегопад, продавцу цветов на Среднеохтинском было не до зимней радости: она убегала от налетчика. Тот навестил ее в разгар непогоды, и это оказалось преступнику на руку — в слякоть служебная собака потеряла след.
По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), неизвестный в медицинской маске пришел в «Цветы» на Среднеохтинском, 53, около восьми вечера 27 октября. Прикрытое лицо не насторожило 47-летнюю продавщицу: она обратилась к нему с вопросом, с каким обращаются к клиентам. А в ответ получила циничное требование всей налички из кассы. Последние сомнения развеял направленный в сторону женщины пистолет. Она послушно открыла кассу, но явно разочаровала визитера: там было всего четыре тысячи рублей. Налетчик стал требовать еще — он не поверил, что в торговой точке ничего больше нет. Пока же он выгребал и то немногое, что было, сотрудница торговой точки выбежала из помещения и укрылась в соседнем магазине косметики, где попросила вызвать полицию.
Наряд приехал не один — со служебной собакой. Та довела до одного из соседних домов, но плохая погода помешала взять след дальше. Напомним, в это время снегопад был в самом разгаре.