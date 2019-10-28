Упавший самосвал перекрыл «Скандинавию». 23 тонны щебня завалили дорогу

В связи с ДТП на 83-м километре автодороги А-181 «Скандинавия» движение транспорта перекрыто: организован объезд через посёлок Первомайское (Выборгский район Ленинградской области), сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По предварительной информации, 28 октября около 6 часов утра на 83-м километре трассы опрокинулся грузовой автомобиль. В результате из кузова на проезжую часть рассыпалось 23 тонны щебня. Движение транспорта в оба направления оказалось перекрыто. Информации о пострадавших в результате ДТП не поступало.

После получения информации об аварии на место оперативно прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации и приступили к расчистке проезжей части от щебня. Грузовик уже поставили на колёса. На месте находятся сотрудники ГИБДД.





«Претензий к дорожным службам нет. Затора на участке трассы нет», – отмечается в сообщении ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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