Много массовых ДТП в Петербурге. Автомобилисты отмечают день жестянщика

Несмотря на то, что осадков в Петербурге сейчас не наблюдается, водители предлагают отмечать 28 октября день жестянщика. Очевидцы сообщают о массовых ДТП на Софийской, Комендантском, на Фучика, на дамбе.

Пользователи «Яндекс.Навигатора» пишут, что местами дороги скользкие. Утром был минус, у некоторых автомобилистов двери машин примёрзли к кузову. По данным синоптиков, температура опустилась ниже климатической нормы.

На карте отмечены аварии у нескольких мостов. Софийская улица на участке между Колпинским шоссе и Ленсоветовской дорогой вся усеяна значками ДТП, один из пользователей пишет, что столкнулись якобы 19 машин.





На КАД между Ломоносовом и Кронштадтом «где-то 7 машин побитых», рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На улице Фучика, между Белградской и Будапештской, насчитали шесть участников ДТП. «Комендантский в сторону Долгоозёрной заблокирован. Пять машин. «Мерседес» поскользнулся на обгоне. Водитель не убежал. Вроде пострадавших нет», – пишут в «ДТП и ЧП».

Уже традиционный утренний коллапс наблюдается в Невском районе. «Яндекс.Пробки» отметили несколько аномально загруженных участков:

6:51, внутренняя сторона КАД и Большой Обуховский мост (где из-за ремонта закрыты две полосы), от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны, длина пробки – 6,1 км.

7:09, необычно сложная пробка на Софийской улице от Колпинского шоссе до реки Кузьминки. В пробке длиной 4,7 км можно потерять 57 минут, что на 52 минуты больше обычного.

7:45, Мурманское шоссе и Народная улица, от АЗС до Дальневосточного проспекта, длина пробки – 7,1 км.

8:21, неожиданно плотное движение на проспекте Культуры и Тихорецком проспекте – 8 баллов из центра, что на 5 баллов выше обычного.

В воскресенье вечером в Петербурге пошёл сильный снег, на асфальте он сразу таял, образовывая глубокие лужи.

Максимальная загруженность улиц вечером 27 октября составила 4 балла, что на один балл выше обычного показателя. Движение в центре города осложнял не только снегопад, но и перекрытия из-за визита президента Кубы.

Накануне дня жестянщика «Фонтанка» напомнила несколько простых правил, как в такой ситуации не попасть в ДТП.