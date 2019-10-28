В Петербурге после убийства матери отправлен в психлечебницу 12-летний близнец

Лишь один из 12-летних близнецов подозревается в убийстве своей матери в Красногвардейском районе Петербурга. Подросток отправлен в детскую психиатрическую больницу.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 28 октября, пятиклассника, состоящего на учёте в психдиспансере, решено изолировать на время следствия. Пока неясно, чем именно была убита его мать. С места преступления изъяты четыре ножа, ножницы, шампур, пинцет. По данным агентства, мотив преступления следователи пока не разгадали – мальчик замкнулся в себе и ни с кем не разговаривает.

Напомним, убийство 46-летней женщины в доме на улице Стасовой произошло в три ночи 27 октября. Первоначально в полицию поступило сообщение о том, что дети убили свою мать — в семье воспитывается двое 12-летних братьев. Семью трудно назвать благополучной: в ту ночь там распивали алкоголь. Младшее поколение якобы тоже принимало частие. По факту убийства возбуждено уголовное дело, в котором процессуально нет подозреваемых. Возраст уголовной ответственности в России наступает в 14 лет.



