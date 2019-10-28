СМИ: Телецентр «Останкино» предупредил о возможных перерывах в вещании из-за долгов Первого канала

Телецентр «Останкино» не получает до трети доходов из-за долгов Первого канала и его подрядчиков и в итоге может прервать его работу и остановить эфир. В «Первом канале» пообещали погасить задолженность.

С обращением к сотрудникам выступил генеральный директор ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» Михаил Шубин, сообщают 28 октября «Ведомости» со ссылкой источники. По данным издания, Шубин рассказал, что из-за долгов Первого канала и его подрядчиков «Останкино» не получает около четверти «или даже трети» доходов. Он добавил, что в связи с этим телецентр несколько месяцев в год «не может ни работать, ни дышать».

По словам гендиректора, последние три-четыре года ситуация усугубилась настолько, что может помешать работе «Останкино». «Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», — заявил гендиректор.

По словам Шубина, телецентр также собирается оптимизировать штат. «Неоднократно выступая в антикризисные годы, я говорил: «Все, что угодно, но людей не трогаем», — приводит слова гендиректора «Останкино» газета. Он отметил, что теперь такой возможности нет, и в телецентре останутся только те, кто поддерживает его работу напрямую. «Все, что не приносит прибыли, будет срезано, и люди уволены», — заключил Шубин.

Пресс-служба Первого канала сообщила, что компания расплатится «в соответствии с договорными обязательствами». Илья Кривицкий, генеральный директор «Красного квадрата» — основного поставщика контента для телеканала, отказался от комментариев.



