СМИ: Телецентр «Останкино» предупредил о возможных перерывах в вещании из-за долгов Первого канала
Телецентр «Останкино» не получает до трети доходов из-за долгов Первого канала и его подрядчиков и в итоге может прервать его работу и остановить эфир. В «Первом канале» пообещали погасить задолженность.
С обращением к сотрудникам выступил генеральный директор ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» Михаил Шубин, сообщают 28 октября «Ведомости» со ссылкой источники. По данным издания, Шубин рассказал, что из-за долгов Первого канала и его подрядчиков «Останкино» не получает около четверти «или даже трети» доходов. Он добавил, что в связи с этим телецентр несколько месяцев в год «не может ни работать, ни дышать».
По словам гендиректора, последние три-четыре года ситуация усугубилась настолько, что может помешать работе «Останкино». «Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», — заявил гендиректор.
По словам Шубина, телецентр также собирается оптимизировать штат. «Неоднократно выступая в антикризисные годы, я говорил: «Все, что угодно, но людей не трогаем», — приводит слова гендиректора «Останкино» газета. Он отметил, что теперь такой возможности нет, и в телецентре останутся только те, кто поддерживает его работу напрямую. «Все, что не приносит прибыли, будет срезано, и люди уволены», — заключил Шубин.
Пресс-служба Первого канала сообщила, что компания расплатится «в соответствии с договорными обязательствами». Илья Кривицкий, генеральный директор «Красного квадрата» — основного поставщика контента для телеканала, отказался от комментариев.
Справка:
Телецентр обеспечивает круглосуточную трансляцию более 100 часов телеэфира. Его работу, по данным сайта, поддерживает около 2000 сотрудников.
Телецентр – миноритарный (3%) акционер АО «Первый канал». У Росимущества 38,9% «Первого канала», у ФГУП «ИТАР-ТАСС» – 9,1%. Еще 29% «Первого канала» – у «Национальной медиа группы», 20% с марта этого года принадлежит ВТБ. Последние пять лет «Первый канал» убыточен, по данным СПАРК. В 2018 г. выручка «Первого канала» по РСБУ составила 32,8 млрд руб., убыток от продаж – 13,1 млрд руб., чистый убыток – 6,8 млрд руб.