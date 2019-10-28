«Лето» в Петербурге кончилось, и сразу — температура ниже нормы

Температуру воздуха ниже климатической нормы обещают Петербургу 28 октября синоптики. Виной всему циклонический вихрь, стремительно уходящий в Предуралье. Северная столица оказась у него в тылу.

Об этом утром пишет в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он обещает петербуржцам такую картину: облачную погоду с прояснениями, местами кратковременные осадки, утром и вечером возможна гололедица.

«При этом температурный фон окажется на 2-3° ниже климатической нормы. Температура воздуха +1…+3°, в Ленинградской области 0…+3°. Ветер северо-западный, с переходом на южный, 5-10 м/с», – отмечает синоптик.

Сейчас, по данным Северо-Западного гидрометцентра, в городе на Неве -0,5 градуса мороза.





Центральная часть России тоже оказалась в тылу вихря, и минувшей ночью сильные ветра были не только на Северо-Западе. Если в нашем регионе задувало со скоростью до 20 м/с, то в Новгородской области — до 25 м/с, а в Ярославской – и вовсе 26 м/с! Сегодня ветер слабее, но местами порывы еще возможны.

До середины недели в прогнозе Северо-Западного гидромета стоит мокрый снег. Напомним, вчера город припорошило первыми хлопьями, что вызвало восторг в соцсетях и реальной жизни.