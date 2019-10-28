«Ведомости» узнали, что волну губернаторских отставок перенесли на весну 2020 года

Традиционной осенней серии губернаторский отставок может не случится, а она произойдет весной 2020 года. Об этом 28 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на три близких к Кремлю источника.

По словам одного из собеседников издания, это связано с тем, что нынешние руководители должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме. Второй подтверждает, что «плановых отставок осенью пока не планируется», и напоминает о прошлогодних проблемах с уборкой снега в Петербурге.

Третий собеседник рассказал «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью». Отставки если и будут, то лишь пары губернаторов и, скорее всего, в конце ноября – начале декабря, говорит один из собеседников.

О планах Кремля провести новую волну губернаторских отставок ранее писал «Коммерсантъ». В 2020 году истекают полномочия глав 16 регионов. Собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, говорили, что кроме глав Камчатки, Архангельской области и ЕАО под вопросом судьба Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Василия Голубева (Ростовская обл.), Михаила Игнатьева (Чувашия), Натальи Комаровой (Ханты-Мансийский округ), Анатолия Артамонова (Калужская обл.) и Сергея Левченко (Иркутская обл.). Два человека, близких к Кремлю, добавляли, что весной 2020 г. могут быть уволены и несколько губернаторов, чьи полномочия истекают в 2021 г., – чтобы разгрузить кампанию по выборам в Госдуму. В частности, среди возможных отставников назывались Сергей Гапликов (Коми), Вячеслав Битаров (Северная Осетия) и Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия).

На прошлой неделе начался комплексный аудит общественно-политической ситуации в регионах, где в 2020 году планируются выборы, говорят два человека, близких к Кремлю. Социологи, чиновники администрации, политтехнологи и политологи должны оценить избираемость губернаторов и расклады на выборах всех уровней, общие настроения населения, запрос на перемены и т. п.



