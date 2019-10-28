«Фокус» на Обуховской Обороны не гнал и «просто въехал» в трамвай. Водителя вырезали из салона

Среди серьёзных аварий снежного воскресного вечера – одно ДТП с трамваем. Легковушка, по словам очевидцев, по непонятной причине «просто въехала» в вагон.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 27 октября около 23 часов на проспекте Обуховской Обороны, 195, столкнулись «Форд Фокус» и трамвай. Автомобилист получил травмы средней степени тяжести.

Надежда из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ехала за «Фокусом». Водитель, по её словам, не гнал; возможно, он «уснул или стало плохо, просто въехал в трамвай». Очевидица сразу вызвала реанимацию и МЧС и сообщила, что человека зажало в салоне.





Службы приехали моментально, отмечает Женя. Через переднюю дверь мужчину извлечь не смогли, вызволяли через заднюю, добавляет Мария.

Самое громкое ДТП с трамваем из недавно случившихся в Петербурге – столкновение с маршруткой на Петергофском шоссе ровно за неделю до ДТП на Обуховской Обороны, 20 октября. Тогда 15 человек попали в больницы. Как выяснила «Фонтанка», микроавтобус вышел на рейс через руки трёх компаний. Водитель маршрутки арестован.