В Великобритании скончался диссидент и писатель Владимир Буковский

Диссидент и писатель Владимир Буковский скончался в Великобритании в возрасте 76 лет. Сообщение появилось на сайте писателя в ночь на 28 октября.

Из текста следует, что Владимир Буковский скончался от остановки сердца в больнице Адденбрукс в Кембридже 27 октября 2019 года в 21:46 по гринвичскому времени. О месте и времени похорон пока не сообщается.

73-летний Владимир Буковский — писатель, публицист, один из основателей диссидентского движения в СССР. В общей сложности провел в тюрьмах, лагерях и психиатрических больницах 12 лет. Его, в частности, обвиняли в антисоветской агитации и пропаганде. В 1976 году советские власти выслали Буковского, обменяв его на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, после чего писатель поселился в Великобритании. Выдвигался кандидатом в президенты России на выборах 2008 года, однако его кандидатуру ЦИК зарегистрировать отказался.



