США хотят утопить в море тело главаря ИГ. СМИ выяснили, что его роль была символической

Останки убитого лидера запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Источники говорят, что роль ликвидированного главаря была уже чисто символической.

По его словам, с телом главаря террористов могут поступить так же, как с останками главаря «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в России) Усамы бен Ладена,пишет 28 октября Lenta.ru со ссылкой на NBC.

Усама бен Ладен находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР с 1998 года. Он был уничтожен в результате операции американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года на вилле в пакистанском Абботабаде. Его тело было захоронено в море. Сообщалось, что американские военные использовали специальные машины для анализа ДНК, чтобы опознать тело аль-Багдади. Они помогают получить результат ДНК-теста примерно через 90 минут. Однако окончательные выводы основаны также и на других факторах, в частности, анализе внешности.

Издание Newsweek со ссылкой на свои источники в региональной разведке, а также на близкое к боевикам агентство выяснило, что у террористической группировки уже есть новый главарь. Источники издания уверяют, что к моменту гибели роль аль-Багдади в качестве лидера группировки была уже символической. «Он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах», — приводит Newsweek слова своего источника. «Все, что делал Багдади, это говорил «да» или «нет» — не планируя», — добавил собеседник.





Президент США Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГИЛ, о которой стало известно 27 октября. Россия, по словам президента США, пропустила через контролируемое ей воздушное пространство американские вертолеты.

В Министерстве обороны России не оценили благодарность президента Трампа за помощь и не заметили «уничтожения» американцами главаря ИГИЛ, заявив, что не располагают доказательствами.