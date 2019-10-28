Фура на КАД при перестроении отправила одну легковушку в другую. Пострадал ребёнок

Через пару часов после того, как в ДТП на трассе «Сортавала» пострадали двое детей, другой маленький ребёнок был госпитализирован с КАД.

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 27 октября около 18:30 на 81-м километре внешнего кольца столкнулись три транспортных средства. По предварительной версии, мужчина 1958 года рождения, управляя грузовым Volvo, при перестроении задел Renault, которым управлял мужчина 1985 года рождения. «Рено Дастер» сдвинуло в соседнюю полосу, и он ударил «Ладу», за рулём которой был мужчина 1982 год рождения.

Пострадала 5-летняя девочка из «Лады». Она находилась в детском удерживающем устройстве на заднем правом сидении. Медики госпитализировали её, оценив её состояние как лёгкой степени тяжести.





На фотографиях «Дорожного инспектора» «ВКонтакте» видно ещё одного ребёнка на месте ДТП.

Дорожное движение в воскресенье вечером в Петербурге осложнил снегопад.