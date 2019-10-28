Минэкономразвития отказалось вводить углеродный «налог Чубайса».

Минэкономразвития РФ исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения, предложенные главой «Роснано» Анатолием Чубайсом и касающиеся углеродного налога. Об этом 28 октября сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина в правительство.

Решение министерства, как пишет РБК, было основано на заключениях Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В РСПП уверены, что углеродный налог негативно отразится на инвестиционной активности бизнеса, пытался убедить Минэкономразвития исключить из законопроекта сборы за углеродные выбросы, апеллируя к тому, что Россия выполняет обязательства Парижского соглашения с превышением.

В письме правительству РФ глава РСПП Александр Шохин, в частности, отметил, что для выполнения обязательств в рамках соглашений РФ «достаточно корректного учета поглощающей способности российских лесов и реализации уже запланированных программ по повышению энергоэффективности». Взамен глава РСПП предложил выстроить систему учета выбросов, а также стимулировать реализацию проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения на добровольной основе.

Ранее в кулуарах Петербургского международного экономического форума Анатолий Чубайс заявил, что в России необходимо ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы. По его словам, согласно плану действий правительства по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система госучета объемов выбросов. Сейчас в ЕС действует правило для импортируемых товаров, при производстве которых выбросы углекислого газа превышали определенные нормы, – они облагаются дополнительным налогом.



