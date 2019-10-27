Гендиректор «Зенита» сообщил, что Осорио останется в Петербурге. Информацию о выкупе за 7 млн долларов Медведев назвал «больной фантазией»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» выкупит венесуэльского защитника Йордана Осорио. Об этом 27 октября заявил гендиректор клуба Александр Медведев в интервью «РБ-Спорт».

Отметим, сейчас Осорио играет за сине-бело-голубых на правах аренды. Накануне португальское издание «O Jogo» написало, что «Зенит» якобы обязан приобрести игрока после пяти матчей, причем за 7 млн евро.

«Осорио – наш полноценный игрок. «Зенит» точно его выкупит. Это решение принято по итогам тестового периода. Что касается информации, что сумма выкупа составит 7 миллионов евро, это какие-то странные цифры, больная фантазия», — заявил «РБ-Спорт» Медведев.

Отметим, Осорио выступил за «Зенит» в трех матчах Лиги чемпионов, одной игре Кубка России и одной встрече РПЛ.



