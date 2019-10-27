Свет возвращается в отключенные районы Ленобласти постепенно

Обрыв на линии электропередач в Кингисеппском районе Ленобласти ликвидирован. Об этом 27 октября вечером сообщили 47news в пресс-службе «Ленэнерго».

По информации компании, ремонт поврежденного участка линии электропередачи напряжением 35 кВ закончился около 21.30. Напомним, обрыв произошел около восьми вечера. Авария задела и соседний, Лужский, район. Причем жители последнего в 22.30 сообщали, что электричества у них по-прежнему нет.

Отметим, причиной аварии, скорее всего, стал снегопад, который вечером 27 октября накрыл Петербург и Ленобласть.



