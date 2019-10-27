Под Петербургом стартовал день жестянщика. «Пассат» с детьми проскользнул по мокрому снегу в кювет

Опередивший прогноз синоптиков снег осложнил обстановку на дорогах. Во Всеволожском районе Ленобласти автомобиль не удержался на проезжей части.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти 27 октября, вечером на 26-м километре трассы «Сортавала» 49-летний водитель «Фольксваген Пассата» не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет.

Травмы различной тяжести получили пассажиры: 33-летняя женщина и дети 4-ех и 8-ми лет. Пострадавшие госпитализированы.



