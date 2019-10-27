Первыми жертвами снегопада пали линии электропередач под Петербургом. Два района Ленобласти погрузились в темноту

Жители Кингисеппского и Лужского районов Ленобласти остались без света из-за аварии на электросетях.

В пресс-службе «Ленэнерго» изданию 47news сообщили, что около восьми вечера 27 октября была зафиксирована авария на линии электропередачи напряжением 35 кВольт в Кингисеппском районе. При этом пострадал и соседний Лужский район. Сколько домов попали в зону отключения, в «Ленэнерго» уточнить не смогли — так же, как и сроки завершения ремонта.

При этом в администрации Лужского района журналистам сообщили, что света нет на большей части территории — в том числе, и в районной столице. О том, что в Луге нет уличного освещения, пишут и в соцсетях.

Напомним, сегодня в Ленобласти начался первый мощный снегопад в сезоне. Первым под удар попал Выборгский район. Позже непогода добралась и до Петербурга. Причем, если верить синоптикам, она захватила город до конца следующей недели.



