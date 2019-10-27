В Петербурге водитель «Ситроена» пошёл на преследователей с пистолетом. Камера засняла вооружённый манёвр

кадр из видео/YouTube

Выход с пистолетом продемонстрировал водитель в Калининском районе Петербурга. Сначала агрессор некрасиво повёл себя на дороге, а потом схватился за оружие.

Видео дорожного конфликта в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Антон 27 октября. На кадрах видно, как белый «Ситроен» подрезает автомобиль на пересечении Гражданского проспекта и улицы Фаворской, затем останавливается. Водитель покидает салон и пытается открыть дверь чужой машины. После неудачной попытки возвращается к своему автомобилю и берёт пистолет. Но его оппоненты успевают уехать.



