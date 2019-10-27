«Аллегро» опаздывает на час в Петербург. Очевидцы говорят, что виной тому столкновение с животным

О задержке поезда «Аллегро» вечером 27 октября «Фонтанке» рассказал читатель Иван. По его словам, пассажиры около часа томились на вокзале в столице Финляндии.

Причину задержки объяснили аварией на путях, предыдущий состав якобы столкнулся с крупным животным. На официальном сайте финских железных дорог указано, что поезд опаздывает на 57 минут «из-за задержки при подготовке к отправлению». Это означает, что из Хельсинки он должен был выехать в 20:57 по московскому времени. Очевидцы подтверждают, что около 21:00 (20:00 по финскому времени) состав тронулся. В ОЖД нашему изданию сообщили, что у них информации о нарушении в движении поездов нет.



