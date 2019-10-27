Вальдшнеп не смог вылететь из Петербурга. Травмированную птицу нашли в парадной

Вальдшнеп не смог вырваться в тёплые края из Петербурга. Травмированную птицу нашли горожане в парадной дома в Колпино 27 октября. «Сидит в подъезде птичка. Болят крыло и лапка», — написали очевидцы.

Как рассказал «Фонтанке» орнитолог Павел Глазков, в конце октября заканчивается сезон миграции вальдшнепов. Птицы стремятся в Западную Европу на зимовку, летят ночью поодиночке. Некоторые из них не могут покинуть Петербург, поскольку встречают на своём пути стёкла, врезаются и травмируются.

В прошлом году вальдшнеп столкнулся с Витебским вокзалом и упал замертво. Глазков подарил птице вторую жизнь, сделав из неё чучело.



