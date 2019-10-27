Солдата в Каменке нашли мертвым. Обстоятельства смерти выясняют следователи

На территории воинской части в Каменке в Выборгском районе Ленобласти нашли тело военнослужащего в петле. Об этом 27 октября пишет 47news.

Причины гибели солдата устанавливает военное следствие. По предварительной информации, речи о насильственной смерти с участием третьих лиц не идет. В пресс-службе ЗВО готовят комментарий по ситуации.

На территории воинской части №02511 в Каменке базируется 138-я гвардейская Красносельская ордена Ленина Краснознаменная мотострелковая бригада. Отметим, в части регулярно происходят подобные инциденты. Так, тело контрактника в петле тут нашли весной 2019 года.



