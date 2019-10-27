«Зенит» снова первый. Спасибо деду за победу

Невероятные 25 ударов по воротам хозяев, Артем Дзюба на скамейке и ветеранский гол: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги выездного матча «Зенита» против самарских «Крыльев Советов».

Юрий Жирков//Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

Стартовый состав петербургского клуба удивил: впервые за долгое время Артем Дзюба остался на скамейке запасных. Как выяснилось после матча, форвард получил повреждение ноги в Германии: «Поле в Лейпциге очень твердое. Я в первом тайме играл в одних бутсах, а во втором решил надеть свои якобы «забивные», на фарт. Отбил ногу, был большой дискомфорт. Нужна была пауза, и спасибо Семаку, что пошел навстречу».

Также в запасе остался Олег Шатов, который в Лиге чемпионов выходил на старте. Вместо Артема с Олегом место на поле с первых минут заняли Юрий Жирков и Далер Кузяев, постепенно возвращающийся после череды травм, скомкавших прошлый сезон. Вратарская революция, судя по всему, закончилась: основным вратарем в октябре стал Михаил Кержаков.

Удивила и расстановка: Жирков занял место в обороне, а Дуглас Сантос с первых минут отправился в опорную зону к Вильмару Барриосу. После игры Семак объяснил, что этот маневр планировался, чтоб использовать умение бразильца разгонять атаку передачами. Надо признать, что задумка сработала. Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий составили привычный дуэт в центре обороны, справа вышел Вячеслав Караваев. Над бразильско-колумбийским центром расположились Кузяев (правее), Себастьян Дриусси (левее) и Магомед Оздоев (по сути — в роли свободного художника, условного десятого номера). Чистого нападающего вышел играть Сердар Азмун.

Перед игрой предсказуемо обсуждали очевидное противостояние двух главных русских нападающих чемпионата: к 14 туру молодой форвард «Крыльев» Александр Соболев забил 10 мячей и заслужил вызов в сборную России на октябрьские матчи. Из-за травмы Дзюбы противостояние вышло не совсем полноценным, но мы еще вернемся к статистике.





«Крыльями» в матче против «Зенита» руководил помощник Миодрага Божовича Войо Чалов. После финального свистка в матче предыдущего тура, в котором самарцы обыграли «Оренбург», на поле вспыхнула драка, одним из участников стал главный тренер «Крыльев», заработавший справедливое удаление и дисквалификацию. Также прямую красную карточку — первую в карьере! – получил Александр Анюков. Матч против «Зенита» Божович смотрел в ложе самарского стадиона. Где смотрел матч Анюков — неизвестно. В кадры телевизионной трансляции экс-капитан петербургского клуба не попал.

«Зенит» играл ажурно и с удовольствием. В первом тайме дважды мог забить Дриусси: один раз его удар заблокировал Ракицкий, второй выстрел пришелся в перекладину. После роскошной комбинации на фланге Кузяев изящным пасом вывел Караваева на ударную позицию, но 39-летний Сергей Рыжиков отлично среагировал в ближнем бою. Ветеран российского футбола был бессилен на 28 минуте. «Зенит» заработал право на очередной угловой удар, вверху поборолся Иванович, и мяч отскочил на дальний угол штрафной. Там были двое: Дриусси уже занес ногу, но в последний момент уступил старшему. Жирков в одно касание влепил по воротам «Крыльев» и открыл счет в матче. Болельщики в социальных сетях съязвили: «Ух ты! Дед Жирков забил вратарю, который старше его!».

«Зенит» мог легко доводить счет до крупного, но то спасал Рыжиков, то были неточны сами игроки петербургского клуба: тот же Азмун не забил мяч в пустые ворота. Не сказать, чтоб «Крылья» выглядели командой, способной сравнять счет: того же Соболева наглухо закрыл Ракицкий. Статистика говорит сама за себя: за два тайма гости пробили по воротам Рыжикова 25 раз (9 — в створ). Хозяева в створ попали только раз при скромных 6 ударах в целом. Тем не менее незадолго до конца матча петербургские любители футбола выдохнули непечатные частицы: после отскока мяч отлетел к полузащитнику самарского клуба Александру Гацкану, который звонко пробил над перекладиной.

За 7 секунд до конца третьей компенсированной минуты «Зенит» все-таки забил второй гол: Оздоев зряче выбил мяч далеко на Азмуна, иранец шикарно просочился сквозь двух соперников, выдержал паузу и покатил передачу на Дзюбу. Артем был точен и так прокомментировал этот эпизод: «Сегодня я увидел «иранского Месси» (прозвище Азмуна. — Прим. ред.). Не мог понять, почему он «иранский Месси», но сегодня увидел: он двоих обыграл, пас отдал, умничка! Он хорошо поработал на команду». Сам Азмун в послематчевом интервью скромно отметил, что всегда старается играть на команду, а главное — это хорошее взаимопонимание между игроками группы атаки.

Для форварда «Зенита» этот гол стал девятым: от Соболева с Элдором Шомуродовым (нападающий «Ростова») Дзюба отстает на один гол. При этом по системе гол+пас нападающий петербургского клуба вне конкуренции: сейчас у него 17 очков в 14 играх (9 голов, 8 передач).

Семак остался доволен матчем: «Хорошо сегодня играли, первый тайм тут особенно показателен. Создали большое количество голевых моментов. К сожалению, смогли забить только один мяч. Во втором тайме смотрелись чуть похуже, хотя моменты тоже были, нужно было просто забивать. В опорной зоне вышел Дуглас, он обладает хорошей передачей, был большой контроль в первом тайме, он проделал большой объем работы».

По итогам 14 тура «Зенит» снова возглавил турнирную таблицу, на этот раз — единолично, с 32 очками (на момент публикации текста матч в Краснодаре еще не начался, но даже в случае победы «Краснодар» будет отставать на 2 очка). «Локомотив» у себя дома был разгромлен «Спартаком», переживающим очередную перестройку. ЦСКА дома проиграл «Динамо» 0:1. Серия петербургского клуба в чемпионате достигла трех побед с общим счетом 11:2.





Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»