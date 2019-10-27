Снег опередил прогноз синоптиков и зашёл в Петербург с севера

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Меньше чем за час снег добрался из Ленобласти в Петербург. Синоптики обещали зимние осадки в понедельник, но погода их обманула.

Смотреть в новом окне Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"

О снегопаде «Фонтанке» сообщают жители северных районов Петербурга вечером 27 октября. Зиму из окна наблюдают в Девяткино, на Парнасе, на улице Планерной, у железнодорожной платформы Удельная. «Снег идёт хлопьями», – пишут горожане.





Вкусить мрачность осеннего — и даже почти зимнего — настроения петербуржцы смогут в течение недели. В городе ожидаются мокрые и ветреные будни.