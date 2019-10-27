«Сегодня я Артем Джокер». Дзюба рассказал, каково выходить на замену

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба объяснил, почему он не вышел в матче против «Крыльев Советов» (2:0) с первой минуты. Футболист получил небольшое повреждение ноги в предыдущей игре с «Лейпцигом».

«Договаривались с Сергеем Богдановичем заранее, сколько я проведу на поле, – цитирует 27 октября Дзюбу пресс-служба «Зенита». – Большое спасибо Сергею Богдановичу за понимание. У нас с ним налажен диалог. Решения принимает он. Обсудили с ним все нюансы. Все прошло сегодня по плану».

По мнению Дзюбы, выходить на замену — это особое искусство, довольно непростое.

«Еще на первых минутах встречи сказал Андрею Луневу, что здесь сидеть — как-то более нервозно, – признался нападающий. – Неприятно не играть, хочется быть на поле постоянно, однако и паузы тоже время от времени необходимы. Рад, что у меня получается успешно выходить на замену. Так что сегодня я Артем Джокер».





Благодаря победе над «Крыльями Советов», «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ. Сам Дзюба забил 9-й мяч в сезоне. Артем набрал 17 (9+8) очков по системе «гол+пас» в 14 матчах РПЛ этого сезона. Он лидер чемпионата по системе «гол+пас», а также возглавляет гонку ассистентов турнира.

В списке бомбардиров РПЛ Дзюба отстает на гол от лидеров – Эльдора Шомуродова («Ростов») и Александра Соболева («Крылья Советов»).