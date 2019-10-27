Шалом, славяне! Израиль ускоряет процедуру получения убежища для россиян

Россияне смогут получить убежище и право на работу в Израиле в ускоренном порядке, сообщает 27 октября местное Управление по делам миграции и регистрации населения.

Как говорится в сообщении, тысячи иностранных граждан из ряда стран сразу по приезде в Израиль обращаются за политическим убежищем для того, чтобы получить разрешение на легальное пребывание и право на работу в стране. И с февраля 2017 года была утверждена ускоренная процедура, позволяющая проводить быструю проверку прошений о предоставлении убежища от граждан ряда государств. Теперь в их число решено включить и Россию.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что в Израиле почти два миллиона русскоязычных граждан, и страна является русскоязычным государством, а русские и израильтяне — одна семья с общей историей.



