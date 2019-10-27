Снег подбирается к Петербургу. Белый покров накрывает Ленобласть

Снег пришёл в Ленинградскую область вечером 27 октября. Видео с зимними осадками в редакцию прислали читатели.

Смотреть в новом окне читательница "Фонтанки" Лидия

Белый покров наблюдают в посёлках Ильичёво и Рощино Выборгского района. Синоптики предсказывали пришествие снега в начале рабочей недели, но, возможно, петербуржцы его увидят в ближайшие часы. Очевидцы сообщают о снегопаде на подступах к городу — в Сертолово.





«Фонтанка» подробно рассказала, как автомобилистам подготовиться к холодам и встретить день жестянщика во всеоружии.