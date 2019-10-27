Какие ваши доказательства? В Минобороны РФ не заметили, как американцы убивали главаря ИГИЛ

В Министерстве обороны России не оценили благодарность президента Трампа за помощь в уничтожении лидера «Исламского государства» (ИГИЛ, организация запрещена и признана террористической в России) аль-Багдади. И не заметили «уничтожения» американцами главаря ИГИЛ.

Как сообщает РИА Новости 27 октября, в ведомстве не располагают достоверной информацией о проведении операции и имеют обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и, тем более, в успехе. Поскольку, во-первых, в последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными средствами США или международной коалиции не зафиксировано. А во-вторых, России ничего не известно о содействии пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации.

Как кратко резюмировали в оборонном ведомстве, очередная «смерть» аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе иметь не будет.

Напомним, что Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГИЛ. Россия, по словам президента США, пропустила через контролируемое ей воздушное пространство американские вертолеты.



