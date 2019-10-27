Под Петербургом нетрезвый кавалер прокатил двух девушек на «Хёндэ». Автомобиль улетел в дерево, пассажирка погибла

Нетрезвое катание завершилось смертью человека в Кировском районе Ленобласти. Водитель не уберёг своих пассажирок.

Как сообщает «Дорожный инспектор» 27 октября, около 4:15, в посёлке Назия на улице Комсомольской 22-летний водитель «Хёндэ» не справился с управлением и влетел в дерево.

В результате столкновения пассажирка получила смертельные травмы и скончалась на месте, её подруга госпитализирована.

Управлял автомобилем водитель с четырёхлетним стажем. За руль он сел, немного выпив.



