Конец разведывательных полетов. СМИ пишут, что Трамп решил выйти из Договора по открытому небу

Администрация Трампа предпринимает шаги к тому, чтобы расторгнуть Договор по открытому небу (ДОН). Почти три десятилетия он работал на снижение риска войны между Россией и Западом, позволяя обеим сторонам проводить разведывательные полеты над территориями друг друга, сообщает The Wall Street Journal 27 октября со ссылкой на два источника.

Выход из договора обсуждается в американских СМИ с начала октября. Но официально не подтверждался властями США. В МИД России ранее заявляли, что американцы не уведомляли о выходе из ДОН.

Договор по открытому небу разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Он был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Отклонения в исполнении договора были и раньше. В последний раз в 2015-2016 годах произошло охлаждение российско-турецких отношений в связи с уничтожением Су-24 в Сирии в феврале 2016 года. Турция тогда не разрешила российским инспекторам провести очередной наблюдательный полет.



