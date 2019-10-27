Шнуров пытался списать у Шойгу, а Иванов принес шпаргалку: итоги Географического диктанта

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров признался журналистам, что во время Географического диктанта в МГУ попытался списать у министра обороны Сергея Шойгу, сообщает 27 октября РИА Новости. И добавил, что в последний раз диктанты писал в школе. Результаты подглядывания в чужие записи неизвестны.

Шнуров не единственный проявил смекалку на диктанте — спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов, например, рассказал, что принес с собой шпаргалку — «Атлас офицера», однако ей не воспользовался.

Впервые Географический диктант состоялся в 2015 году, за четыре года проведения его участниками побывали почти 900 тысяч человек. Главной площадкой стал Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова в Шуваловском корпусе. Вопросы диктанта были разбиты на две группы. Первая часть — 10 довольно простых вопросов, основанных на общеизвестных фактах. Во вторую часть вошли 30 более сложных вопросов, для которых требуется не только эрудиция, но и образное, логическое мышление.



