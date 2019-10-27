Президент США подтвердил ликвидацию лидера ИГИЛ. Дональд Трамп поблагодарил Россию

Лидер «Исламского государства» (ИГИЛ, организация запрещена и признана террористической в РФ) Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в ходе спецоперации американских военных в Сирии. Эту информацию 27 октября подтвердил президент США Дональд Трамп в специальном обращении.

Он уточнил, что никто из американских военных в ходе операции не пострадал, а аль-Багдади якобы самостоятельно расстался с жизнью, когда пытался бежать через подземный тоннель. Также Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря ИГИЛ. Россия, по словам президента США, пропустила через контролируемое ей воздушное пространство американские вертолеты.

Напомним, СМИ еще утром 27 октября сообщили об уничтожении аль-Багдади, а сам Трамп анонсировал «важное заявление» в своем твиттере. Позже журналисты описали и подробности спецоперации, в которой были задействованы восемь вертолетов и два беспилотника. Однако официально гибель лидера ИГИЛ только сейчас подтвердил Трамп.



