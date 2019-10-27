«Не допустим капитуляции». Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому десятками тысяч бойцов

Лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий выложил 27 октября на YouTube видеообращение к президенту Зеленскому, в котором пригрозил переброской в Золотое, где планируется отвод войск, десятков тысяч бойцов.

«Сегодня «гарант» приехал в Золотое пытаться доказать, что местные за разведение. Неожиданно на четвертой неделе нахождения там добровольцев он решил к ним заехать. К сожалению, разговор был похож не на диалог президента и бойцов, а на полукриминальный «базар» со стороны первого лица государства. «Я шо, лох?», «Кто мне шо передавал?» и другие перлы. Комментарий по поводу последних событий и обращения Зеленского. Как бы ни быковала власть, мы останемся на своих позициях и не допустим капитуляции», – написал он в подписи к видео.

«Если вы решите исполнять свои угрозы — выкинуть отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча, а если и с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч», — сказал Билецкий. И добавил, что бойцы батальона «имеют право на собственное мнение», которое заработали «собственной кровью».

Украинский режиссер Олег Сенцов, сидевший в российской колонии по обвинению в терроризме, назвал выступление Зеленского «стендапом из серии янелох». И написал в Facebook, что после просмотра видео у него остались только «стыд за президента» и «гордость за добровольца».

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донбасс посетил дислокацию националистов, входящих в добровольческие батальоны, которые выступают против отвода войск от линии соприкосновения. И поспорил с ними. Диалог получился неприятный — глава государства категорично требовал отвести войска, не переводить стрелки и утверждал, что он не «лох какой-то».



