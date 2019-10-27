«Зенит» всухую обыграл «Крылья советов» в Самаре
Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 14-го тура чемпионата РПЛ против «Крыльев Советов» в Самаре в воскресенье, 27 октября. Петербуржцы выиграли со счётом 2:0.
Голы забили Юрий Жирков (28 минута) и Артём Дзюба (90).
Все, 0:2! С победой, сине-бело-голубые! #КрыльяЗенит— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 27, 2019
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Таким образом, «Зенит» вырвался в единоличные лидеры чемпионата. На счету петербуржцев 32 очка после 14 матчей. Следующим соперником сине-бело-голубых станет «Томь». Игра пройдёт 30 октября в Петербурге.