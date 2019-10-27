Президент Кубы осматривает Петербург. Горожане любуются кортежем политика из пробок

Движение транспорта затруднено в центре Петербурга из-за перекрытий. Автомобилисты томятся в пробках, пока сотрудники ГИБДД ждут кортеж президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермуде.

На перекрытие Дворцовой набережной днём 27 октября «Фонтанке» пожаловался читатель Сергей. «Въезд на мост со стороны Петроградской, по словам представителя полиции, должны были перекрыть на 5 минут, а перекрыли уже больше чем на час», — написал он.

Очевидцы также сообщают о закрытии движения по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади.





Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы наблюдаются на Кронверкской набережной на Петроградской стороне, Невском проспекте, улице Садовой. Ранее, как писала «Фонтанка», в пробках встали окрестности аэропорта Пулково.

Сегодня в Петербург прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермуде. Он планирует посетить Пискаревское мемориальное кладбище и Эрмитаж.