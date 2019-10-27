Петербург в ожидании снега. Зима даст о себе знать в понедельник

Пасмурная погода будет сопровождать петербуржцев в течение новой рабочей недели. К уже привычному дождю добавится мокрый снег.

Согласно прогнозу Северо-Западного Гидрометцентра, понедельник, 27 октября, будет ветреным, а ночью город накроет мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -1 до +2.

Во вторник, 29 октября, синоптики также обещают мокрый снег и умеренный ветер. Такая погода продержится в Петербурге в течение недели.

«Фонтанка» подробно рассказала, как автомобилистам подготовиться к холодам и встретить день жестянщика во всеоружии.



