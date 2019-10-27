«В поля — не университет, а чиновников». Организованный «Яблоком» митинг против переезда СПбГУ собрал около двухсот человек

Около двухсот человек собрались 27 октября в парке «Екатерингоф» на акцию протеста против переезда Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкин, сообщил «Фонтанке» один из организаторов митинга, депутат Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский. По его словам, акция под лозунгом «В поля — не университет, а чиновников» прошла без происшествий.

Главной площадкой митинга стала крытая сцена, установленная в парке: из-за дождя под крышу спрятались большинство протестующих. Перед ними выступили доктор филологических наук, доцент СПбГУ Наталия Слюсарь, автор открытого письма против переезда университета, активист одного из университетских профсоюзов Михаил Федорченко, а также «яблочники»-выпускники СПбГУ. Были среди спикеров и оппозиционные муниципальные депутаты: Ирина Гайсина из «Владимирского округа» и Наталия Камолинкова из «Морского».

Переезд СПбГУ — не единственная тема митинга. Организаторы посвятили акцию и другим проблемам в сфере образования и науки в городе: защите от застройки территории Пулковской обсерватории, протесту против объединения Лесотехнического университета с Университетом технологии и дизайна.

Парк «Екатерингоф», расположенный в десяти минутах ходьбы от метро «Нарвская», – это одна из площадок, где петербуржцам можно митинговать без согласования с властями. Изначально «яблочники» планировали провести акцию в центре города, однако Смольный отказал им в этом праве: на площади Ленина, например, митингу помешал организованный районной администрацией праздник.



