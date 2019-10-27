Москвичи спроектируют продолжение коричневой ветки метро в Петербурге

Московский «Метрогипротранс» определен проектировщиком Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена, от станции «Казаковская» до «Сосновой Поляны». Цена вопроса — более 990 млн рублей. Других заявок на конкурс не поступило. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Согласно плану Смольного, перегон от «Путиловской» до «Юго-Западной» должен быть построен к середине 2022 года. Потом этот отрезок будут расширять на северо-восток (от «Путиловской» до «Каретной») и на юго-запад (от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»). Предполагается закончить в 2026-2027 годах.

За контракт спорили московские и петербургские компании, акционерно связанные и несколько лет назад взаимно нарушившие молчаливый пакт о разделе городов. В петербургском «Ленметрогипротрансе», который претендовал на контракт, полыхает конфликт акционеров и директоров – на его фоне проблематично получить больше чем одну станцию метро. Поэтому ранее петербургские антимонопольщики сначала поставили на паузу, а потом и вовсе отменили итоги миллиардного конкурса на проектирование линии метро до «Сосновой Поляны».



