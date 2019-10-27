Люксембуржец потерял в Петербурге банковскую карту. Полмиллиона с неё списали в Сочи

У гражданина Люксембурга пропали со счёта полмиллиона рублей. Карту он завёл в Петербурге, а деньги снимали в Сочи.

Как стало известно «Фонтанке» 27 октября, накануне в участок полиции на Васильевском острове обратился 29-летний гражданин Люксембурга. Иностранец живёт в квартире на Среднерогатской улице в Петербурге. 27 августа он потерял, а затем заблокировал банковскую карту. На следующий день ему позвонили из банка и сообщили о списании более 500 тысяч рублей со счёта. Операции проводились в Сочи. Иностранец спустя два месяца обратился в полицию.

«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



