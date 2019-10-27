СМИ: Смотрел казни на парах, вел «тетрадь смерти». 18-летнего студента-агрария по кличке Террорист задержали за подготовку бойни в Подмосковье

Студент филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Борис Банин задержан в Подмосковье за подготовку убийства студентов. По предварительной информации, 18-летний молодой человек собирал оружие и взрывчатку и вел «тетрадь смерти» с именами будущих жертв.

Как пишет РБК 27 октября, в отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению») и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Телеграм-канал Baza добавляет, что Борис – ярый публичный любитель ИГИЛ (организация запрещена и признана террористической в России). Он якобы неоднократно рассказывал знакомым и преподавателям, что собирается при первой же возможности уехать воевать в Сирию, а прямо на парах будто бы смотрел со звуком видеозаписи игиловских казней. Так он и получил прозвище Террорист. Ему это нравилось, и он обещал в ответ однажды устроить бойню на занятиях в родном учебном заведении. По данным Baza, Банин вел дневник, «тетрадь смерти», куда вписывал имена будущих жертв, в общей сложности 8-10 человек. Дата «колумбайна» была назначена на 29 октября, во время занятий.

При этом до последнего времени руководство колледжа не обращало никакого внимания на странности Банина и не собиралось его отчислять, несмотря на жалобы. В итоге 26 октября его задержали сотрудники ФСБ. Дома нашли пистолет и некое взрывчатое вещество. Парень арестован на 2 месяца.



