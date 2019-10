Восемь вертолетов, два беспилотника и четыре часа спецоперации. СМИ рассказали и показали подробности ликвидации лидера ИГИЛ

В операции США по ликвидации лидера «Исламского государства» (организация запрещена и признана террористической в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади были задействованы восемь вертолетов и два беспилотника. Об этом 27 октября пишет турецкое агентство Anadolu со ссылкой на свои источники.

По данным издания, спецоперация в ночь на 27 октября продлилась около четырех часов и началась с авиаобстрела дома в деревне Бариша в провинции Идлиб, неподалеку от границы Сирии и Турции. Там якобы и скрывался аль-Багдади. После обстрела на месте обнаружили тела семи человек — троих мужчин, троих женщин и ребенка. В СМИ также появилась видеозапись, на которой якобы запечатлена спецоперация.

WATCH: Video believed to show the U.S. operation in Syria which killed ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi pic.twitter.com/YeiiayogJt