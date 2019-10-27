Налет наследников Фиделя Кастро. Президент Кубы парализовал движение в Петербурге

Петербуржцы пожаловались на километровые пробки вокруг Пулково. Самая большая скопилась перед служебным выездом из аэропорта. Очевидцы поминают кортеж. Как стало известно «Фонтанке», приземлился в Петербурге президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермуде.

Специфическая радость от встречи с кубинским лидером выразилась в разговорчиках на карте. «Кто умер, так и не понял?», «Кто крайний?», «А мы объехали эту дичь», – пишут водители 27 октября. В целом ситуация с пробками в Петербурге по состоянию на 14:00 оценивается в 4 балла. Заторы в основном в районе аэропорта и по пути кортежа в город.

У кубинского лидера в Петербурге рабочая программа. Сегодня он планирует отправиться на церемонию возложения венка и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, так что пробок стоит ждать и в этом направлении.



