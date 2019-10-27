Бал выпускников закончился массовым расстрелом в Техасе. Десять ранены, как минимум двое убиты

Трагедией закончился бал выпускников филиала Техасского университета A&M. Неизвестный открыл огонь. По меньшей мере двое человек убиты, десять ранены.

Как сообщает 27 октября Fox News, на торжественном мероприятии, которое проходило в клубе, а не в кампусе университета, присутствовали сотни человек, многие из которых были студентами.

«Мы думаем и молимся о жертвах, семьях и друзьях тех, кто пострадал от утренней стрельбы в Гринвилле, штат Техас», – цитирует CNN пресс-секретаря университета Майкла Джонсона.



