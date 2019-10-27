Минобороны показало переброску бронеавтомобилей в Сирию. Они предназначены для российской военной полиции

Минобороны продемонстрировало переброску российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на авиабазу Хмеймим в Сирии. Видеоролик опубликовал 27 октября телеканал «Звезда».

Техника предназначена для находящихся в Сирии подразделений российской военной полиции, уточнили в Минобороны. Автомобили собираются использовать для перевозки личного состава, установки оборудования, а также систем вооружения.

Ранее сообщалось, что рота российских военных полицейских прибыла в сирийский город Кобани. Они будут проводить патрулирование вместе с турецкими военнослужащими.

Напомним, по итогам переговоров президентов России и Турции 22 октября в Сочи стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Договор подразумевает совместное патрулирование сирийско-турецкой границы и зоны в 10 км вокруг нее.



