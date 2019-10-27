Жирков вернулся в основу «Зенита» на игру с «Крыльями Советов»
Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч 14-го тура чемпионата РПЛ против «Крыльев Советов». Игра пройдет в воскресенье, 27 ноября, в Самаре.
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун.
Отметим возвращение в основу Юрия Жиркова, который не играл за клуб с 6 октября.
Запасные игроки: Андрей Лунев, Александр Васютин, Йордан Осорио, Данила Прохин, Игорь Смольников, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Роберт Мак, Артём Дзюба.
На месте! #КрыльяЗенит pic.twitter.com/Y1k6kWinnj— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 27, 2019
Матч начнётся в 14:00 по московскому времени. «Зенит» после 13 туров занимает первое место с 29 очками. «Крылья Советов» – на седьмой строчке с 17 очками.