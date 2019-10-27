В аварии с каршерингом на Коломяжском погиб 17-летний IT-стартапер. Он продвигал компанию по разработке мобильных приложений

В аварии на Коломяжском проспекте в Петербурге погибли 17-летний пассажир каршеринга и его 18-летняя приятельница. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 27 октября.

20-летний водитель госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Петербург он приехал из Оренбурга, в Северной столице пытался поставить на ноги IT-стартап. В компаньонах у него числился погибший парень. Вместе они продвигали компанию по разработке мобильных приложений. На сайте смело указали адрес офиса в Доме Зингера на Невском проспекте, где базируется социальная сеть «ВКонтакте». Однако в картотеке СПАРК данный стартап не числится, «Фонтанка» позвонила по указанному на сайте номеру, он оказался отключенным.

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В аварии также получил тяжёлые травмы 16-летний подросток. Все пострадавшие находились в каршеринговом «Хёндэ Солярисе». Накануне автомобиль столкнулся с маршруткой и улетел в стоявший «Ауди Q3». Авария попала на видео.

Маршрутный «ПАЗ» принадлежит «Третьему парку». Им управлял 48-летний гражданин Белоруссии.



