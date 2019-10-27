На Хошимина тушили захламлённую трёшку. Хозяйка квартиры успела спастись, её сын остался внутри

Смертельный пожар произошёл в Выборгском районе Петербурга. В заваленной хламом квартире погиб мужчина.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС 27 октября, сообщение о пожаре в первом корпусе 11-го дома на улице Хошимина поступило в 10:45. Огонь охватил трёхкомнатную захламлённую квартиру на 11-м этаже.

До прибытия пожарных из полыхающего жилья выбралась 73-летняя женщина. Её госпитализировали. Спасатели эвакуировали из соседних квартир шесть человек, в том числе двоих детей. Ликвидировать возгорание удалось к 11:24. В обгоревшей квартире нашли тело 45-летнего сына спасшейся пенсионерки.



