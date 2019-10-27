«Избиение — гнев божий». Супруга обвинила священника из Рязани в рукоприкладстве на глазах у четырех детей

Рязанский иерей Казанского женского монастыря Владимир Покровский обвинен супругой в избиении. Она обратилась в полицию.

Как пишет местное издание YA62.ru со ссылкой на слова родственников, священник бил женщину ногами, швырял в стену, душил, при этом все четверо детей на это смотрели. Он якобы кричал, что сейчас ей голову свернет. Женщина прошла медосвидетельствование — у нее синяки и гематомы по всему телу, сломан нос, сотрясение мозга.

Отец иерея, также священник, как пишет издание, приезжал в дом к сыну и встал на его сторону. Как говорят родные женщины, он якобы заявил, что «избиение — гнев божий, и желал нам всем поскорее сдохнуть».

Сам Владимир Покровский в беседе с изданием «Подъём» 27 октября заявил, что его супруга на самом деле получила травмы при падении в подъезде. И обвинила его в побоях, чтобы отомстить за угрозы развестись.

«Мы поссорились. Она отказывается лечиться. У нее атрофия ног. Я ей сказал: если не пойдёшь лечиться, я с тобой разведусь. Ну, для мотивации сказал. Она вот так отреагировала, решила мне насолить. Сейчас она уехала из Рязани к сестре, не берёт трубку. Буду мириться с женой», – сказал он. И добавил, что его уже вызвал к себе владыка — епархия проводит проверку.



