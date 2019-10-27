Разборки преступных группировок в Казани привели к перестрелке с участием 20 человек

В Казани произошла перестрелка с участием 20 человек, задержаны 14 участников конфликта. Об этом 27 октября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

По данным издания, инцидент произошел в ночь с 25 на 26 октября. Участники конфликта прибыли на «стрелку» на восьми автомобилях. В перестрелке приняли участие около 20 человек, при этом за помощью в больницу обратился только один 30-летний житель Казани с непроникающими огнестрельными ранениями. Они были нанесены из травматического оружия.

В МВД пояснили, что участники конфликта — активные члены двух казанских преступных группировок. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».



