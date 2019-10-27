Смертельная драка сыновей и матери в Петербурге стала уголовным делом. В нём нет фигурантов

Уголовное дело об убийстве возбудил Следственный комитет Петербурга после ночной резни с участием 12-летних близнецов в квартире на улице Стасовой. Об этом сообщается на сайте ведомства 27 октября.

Дело возбуждено по факту обнаружения тела женщины с ножевыми ранениями в области живота. В производстве отсутствуют подозреваемые.

В ночь на 27 октября в квартире на улице Стасовой после распития алкоголя произошла драка. С ножом на мать пошли братья. Отец отпрысков останавливать не стал. 12-летние близнецы под уголовную ответственность не попадают, следовательно не могут стать фигурантами дела.



