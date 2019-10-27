Трое детей погибли при пожаре под Рязанью. Обстоятельства возгорания изучают следователи

После тушения пожара в жилом доме села Сановка в Рязанской области нашли тела троих погибших — двух девочек 2015 и 2019 годов рождения, а также их брата 2018 года рождения. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

Трагедия произошла в ночь на 27 октября. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На месте происшествия работают руководитель следственного управления, следователи, следователь-криминалист. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства инцидента.



