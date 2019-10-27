В Петербурге 12-летние братья набросились с ножом на мать. Женщина погибла

Петербурженка погибла от рук своих сыновей в Красногвардейском районе. Пойти с ножом на мать 12-летних мог заставить алкоголь. Отец вступаться не стал.

Как стало известно «Фонтанке» 27 октября, около трёх часов ночи в полицию позвонила петербурженка, которая заявила, что в квартире на улице Стасовой дети убили свою мать. Приехавшие на место сотрудники обнаружили погибшую с ножевыми ранениями в области живота.

Женщина воспитывала мальчиков-близнецов 12 лет. Их отец в момент убийства также находился дома. Семья хорошо известна социальным службам. В роковую ночь в квартире в очередной раз распивали алкоголь. Спиртное разрешалось и детям. Угар от выпитого перерос в драку, в которой братья выместили агрессию на мать.

Братьям по 12 лет, так что они не попадают под уголовную ответственность и задержанию не подлежат. Социальным службам предстоит определить место их содержания, вероятно, им станет спецучреждение.



